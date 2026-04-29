Maltempo Molise, la provincia di Campobasso stima 40 milioni di danni alle strade

Ammontano a circa 40 milioni di euro i danni causati dal maltempo tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile alla rete viaria della provincia di Campobasso. La stima è stata illustrata dal dirigente del settore tecnico della Provincia, Pasquale Stoppiello, nel corso del primo Consiglio provinciale dopo l’insediamento della nuova assise nella mattina di oggi, mercoledì 29 aprile. Gli interventi riguardano in particolare la messa in sicurezza e il ripristino delle strade provinciali colpite dagli eventi meteorologici. Il quadro dei danni è stato presentato a margine della seduta inaugurale presieduta da Giuseppe Puchetti, che ha richiamato la necessità di garantire risposte rapide ai territori colpiti.

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