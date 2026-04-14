Maltempo Molise, le frane impongono la didattica a distanza a Santa Croce di Magliano

Torna la didattica a distanza per alcuni alunni a Santa Croce di Magliano, nel Molise, a causa dei danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. Lo comunica il sindaco Alberto Florio, facendo il punto sugli interventi in corso sul territorio comunale. “Per ragioni di sicurezza siamo stati costretti a sospendere il servizio di trasporto scolastico in alcune contrade e ad attivare la didattica a distanza, non essendo possibile garantire condizioni sicure“, spiega il primo cittadino, sottolineando come “la tutela dei minori venga prima di tutto”.

Nel Comune, sono in corso i primi interventi urgenti per la rimozione di fango e detriti e per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza, con operazioni su strade e canali per garantire la percorribilità e prevenire ulteriori danni alle abitazioni. Restano però forti criticità, in particolare sulla viabilità provinciale, con diversi tratti gravemente dissestati.

“L’emergenza è complessa e richiede opere strutturali di maggiore entità“, aggiunge Florio, evidenziando come il Comune, in piano di riequilibrio, non possa sostenere interventi straordinari senza adeguate risorse. Il sindaco chiede quindi un intervento rapido e coordinato da parte di tutti i livelli istituzionali, dalla Provincia alla Regione fino allo Stato, mentre proseguono le attività per garantire la sicurezza della popolazione.

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