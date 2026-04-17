Maltempo Molise, parte la conta dei danni: squadre di tecnici regionali affiancheranno i sindaci

A partire dalla prossima settimana, squadre di tecnici della Regione saranno operative a supporto dei sindaci che abbiano già presentato, o intendano presentare, richiesta di assistenza tecnica ed aiuti economici, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 28 marzo 2026, hanno interessato il territorio molisano. Le squadre operative affiancheranno le amministrazioni locali nella gestione dell’attuale fase emergenziale, con particolare riferimento al censimento delle criticità di natura tecnica, legate a fenomeni franosi, smottamenti e danni agli edifici causati dall’instabilità dei terreni.

“La Regione Molise – ha dichiarato il Presidente Francesco Roberti – è pienamente impegnata nel fornire un sostegno concreto ai territori colpiti. L’attivazione di squadre tecniche specializzate rappresenta un passo fondamentale per affiancare i sindaci nella gestione dell’emergenza e accelerare le attività di messa in sicurezza, con l’obiettivo di tutelare cittadini e comunità locali”.