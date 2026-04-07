Maltempo Molise, “persistono criticità idrogeologiche”: in un Comune scuole chiuse per tutta la settimana

A causa dei danni causati dal maltempo dei giorni scorsi, a Trivento, comune della provincia di Campobasso al confine tra Molise e Abruzzo, le scuole rimarranno chiuse per tutta la settimana. Lo ha deciso il sindaco Lugi Pavone, che con una ordinanza ha disposto “per motivi di pubblica incolumità” la sospensione delle attività didattiche da domani, mercoledì 8 aprile (giorno previsto per il rientro in classe dopo le vacanze di Pasqua) e fino a sabato prossimo, 11 aprile. “Sul territorio del Comune persistono criticità idrogeologiche – ha spiegato il primo cittadino – dovute agli eventi meteorologici avversi della scorsa settimana che hanno causato diffusi fenomeni di smottamento con la conseguente necessità di effettuare accurati monitoraggi e verifiche tecniche sulla stabilità del suolo e verificare la percorribilità in sicurezza delle arterie stradali per il servizio di trasporto“.

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