Maltempo Molise, ponte crollato sul Trigno: stop alle ricerche in mare per il disperso

Non sono riprese le ricerche in mare e alla foce del fiume Trigno per il pescatore pugliese di 53 anni disperso dal 2 aprile scorso dopo il crollo del ponte sulla Statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia. Si è chiusa senza esito la fase delle operazioni mirate della Guardia Costiera di Termoli, che si sono protratte per 25 giorni tra pattugliamenti, sommozzatori, sonar e sorvoli aerei, senza che venissero individuati né l’uomo né la sua auto. “Abbiamo operato quotidianamente per quasi 25 giorni”, ha spiegato il comandante della Capitaneria, Giuseppe Panico, tracciando il bilancio di un’attività “intensa e capillare” che ha interessato mare, costa e fondali. L’unico elemento recuperato resta la targa del veicolo, trovata incastrata sotto un pilone del ponte insieme a un frammento di paraurti.

Da ora non sono previste ricerche strutturate: la presenza della Guardia Costiera proseguirà nell’ambito delle attività ordinarie. “Per il futuro verranno effettuati pattugliamenti nell’ambito delle normali attività di istituto o se emergeranno elementi che diano evidenza che l’auto e il disperso siano finiti in mare“, ha precisato Panico.

Resta aperta l’ipotesi alternativa, sostenuta anche dalla famiglia, che l’auto possa trovarsi ancora sotto la campata crollata, tra detriti e fango, in un’area sotto sequestro dove eventuali verifiche richiederebbero mezzi specifici.