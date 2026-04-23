Maltempo Molise, Salvini: “20 milioni per il ponte sul Trigno con emendamento al dl infrastrutture”

Maltempo Molise, nello stesso provvedimento, "si interverrà sul viadotto del Sente”, ha aggiunto Salvini

Ponte Trigno
Foto Ansa

“Garantisco ai molisani che stiamo facendo il possibile e l’impossibile per ritornare alla normalità” dopo il maltempo di inizio aprile che ha portato al crollo del ponte sul Trigno. Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini al question time al Senato. “Ringrazio tutti gli operatori del territorio per la rapidità con cui sono stati riaperti tutti i collegamenti nell’arco di 48 ore, una riapertura apprezzata da tutte le istituzioni del territorio. I collegamenti sono stati riaperti infatti a tempi record e Anas è al lavoro per ricostruire già entro quest’anno il ponte che ovviamente adesso è sotto sequestro“. Inoltre, ha aggiunto, “stiamo lavorando per prevedere in sede di conversione del decreto legge all’esame proprio del Senato il commissariamento dell’opera per accelerare la progettazione, la ricostruzione e lo stanziamento delle risorse necessarie, pari a circa 20 milioni di euro”.

Nello stesso provvedimento, ha aggiunto il Ministro, “si interverrà, rimanendo sempre in Molise, sul viadotto del Sente. Anas è impegnato a depositare entro il 28 aprile la relazione tecnica per l’avvio dei primi interventi di manutenzione che in circa due mesi consentiranno la riapertura del viadotto in sicurezza a traffico alternato per traffico leggero per la definitiva messa in sicurezza dell’opera e il costo di lavoro è stimato in circa 15 milioni di cui 9 già stanziati. Anas è pronta ad avviare i lavori che così concluderanno in 250 giorni”.

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