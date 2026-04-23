Maltempo Molise, Salvini: “20 milioni per il ponte sul Trigno con emendamento al dl infrastrutture”

“Garantisco ai molisani che stiamo facendo il possibile e l’impossibile per ritornare alla normalità” dopo il maltempo di inizio aprile che ha portato al crollo del ponte sul Trigno. Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini al question time al Senato. “Ringrazio tutti gli operatori del territorio per la rapidità con cui sono stati riaperti tutti i collegamenti nell’arco di 48 ore, una riapertura apprezzata da tutte le istituzioni del territorio. I collegamenti sono stati riaperti infatti a tempi record e Anas è al lavoro per ricostruire già entro quest’anno il ponte che ovviamente adesso è sotto sequestro“. Inoltre, ha aggiunto, “stiamo lavorando per prevedere in sede di conversione del decreto legge all’esame proprio del Senato il commissariamento dell’opera per accelerare la progettazione, la ricostruzione e lo stanziamento delle risorse necessarie, pari a circa 20 milioni di euro”.

Nello stesso provvedimento, ha aggiunto il Ministro, “si interverrà, rimanendo sempre in Molise, sul viadotto del Sente. Anas è impegnato a depositare entro il 28 aprile la relazione tecnica per l’avvio dei primi interventi di manutenzione che in circa due mesi consentiranno la riapertura del viadotto in sicurezza a traffico alternato per traffico leggero per la definitiva messa in sicurezza dell’opera e il costo di lavoro è stimato in circa 15 milioni di cui 9 già stanziati. Anas è pronta ad avviare i lavori che così concluderanno in 250 giorni”.