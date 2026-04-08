Maltempo nel Foggiano: prosegue l’isolamento, oggi niente scuola a Roseto Valfortore

Roseto Valfortore resta isolata e le scuole rimangono chiuse. Questa mattina circa 25 studenti del piccolo centro dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, non hanno potuto raggiungere le aule a causa delle gravi criticità viarie provocate dal maltempo. Il comune, che conta poco più di mille abitanti, è di fatto isolato dalla sera di giovedì 2 aprile, quando la pioggia ha causato il cedimento di parte della carreggiata della strada provinciale 130, principale collegamento con la piana e con Foggia. Già il giorno precedente era stata interdetta al traffico anche la provinciale 129, la Roseto-Biccari, a causa di frane e smottamenti.

Di fronte all’impossibilità di garantire la regolare attività didattica, il sindaco Lucilla Parisi ha disposto la chiusura dell’istituto comprensivo locale, che avrebbe dovuto riaprire proprio oggi dopo la pausa pasquale. Il provvedimento si è reso necessario soprattutto per le difficoltà del personale scolastico pendolare nel raggiungere il paese. Disagi anche per gli studenti più grandi, che frequentano le scuole superiori a Lucera e che, a causa dell’interruzione dei collegamenti, non hanno potuto lasciare il Comune. Una situazione che evidenzia ancora una volta la fragilità delle infrastrutture nelle aree interne, messe in ginocchio da eventi meteorologici sempre più intensi.

“I lavori procedono spediti lungo la 129 – ha spiegato Parisi – Si sta cercando di creare questa bretella di accesso attraverso una strada intercomunale. Spero si possa risolvere nella giornata di domani“. Criticità anche a Faeto, dove sono in corso i lavori lungo la strada provinciale 125 che collega il piccolo comune di circa 700 abitanti a Castelluccio Valmaggiore, scendendo per Lucera e Foggia. Qui gli alunni hanno ripreso regolarmente la scuola. “Debbo ringraziare l’Ente provincia e l’assessore regionale alle infrastrutture Piemontese per la messa a disposizione di due mezzi delle Ferrovie del Gargano che sono riusciti ad accompagnare gli studenti, una ventina circa a Castelluccio Valmaggiore. Da lì poi ognuno ha preso l’autobus per dirigersi a Lucera o Foggia presso le proprie scuole“, ha dichiarato il primo cittadino Michele Pavia. “Spero che la strada possa essere riaperta il prima possibile. Passata questa emergenza, ci sarà la necessità di una verifica idrogeologica del nostro territorio. I movimenti franosi hanno, ad esempio, reso necessaria la chiusura anche della strada provinciale 128 che collega Faeto al bosco e ai comuni del Beneventano a noi confinanti“.