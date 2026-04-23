Maltempo, notte di rovesci tra Sicilia e Calabria: risveglio piovoso nello Stretto | LIVE

La giornata di giovedì 23 aprile 2026 si è aperta all’insegna del maltempo tra la Sicilia e la Calabria, regalando un risveglio spiccatamente più autunnale che primaverile. Fin dalle ore piccole, precisamente intorno alle 2, un continuo susseguirsi di rovesci ha iniziato a sferzare area dello Stretto di Messina, ma le precipitazioni hanno toccato diverse aree delle 2 regioni, dai 37 mm in 6 ore di Pizzoni (VV) ai 23 mm di Calvaruso (Villafranca Tirrena, ME). Linee temporalesche, cariche di pioggia, si sono sviluppate rapidamente spingendosi con moto costante verso Sud/Est. Questo scenario meteorologico turbolento rappresenta l’ultimo strascico della terza perturbazione del mese di aprile, accompagnata da una fredda e sostenuta ventilazione settentrionale che sta determinando un calo delle temperature.

Verso un fine settimana di sole

L’instabilità attuale ha però le ore contate. Le correnti perturbate si stanno gradualmente esaurendo e già a partire da domani il quadro atmosferico muterà radicalmente. L’espansione di una robusta struttura di alta pressione, già presente sull’Europa occidentale, garantirà infatti una decisa tregua. Ci attendono giornate all’insegna di cieli sereni, debole ventilazione e un piacevole rialzo termico.

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