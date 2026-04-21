Maltempo, notte di tempesta in Emilia Romagna: grandine e vento forte colpiscono la pianura tra Modena e Bologna | FOTO

Nella notte un’intensa ondata di maltempo ha interessato la bassa pianura emiliana, tra le province di Modena e Bologna, regalando scenari quasi invernali nonostante il calendario primaverile. Raffiche di vento, rovesci improvvisi e una fitta grandinata hanno colpito in particolare la zona compresa tra Ravarino, San Prospero e San Giovanni in Persiceto, imbiancando le strade e creando alcuni disagi alla circolazione.

Ravarino: paesaggio imbiancato dalla grandine

A Ravarino, nel cuore della pianura modenese, un violento rovescio di grandine ha trasformato il paesaggio in pochi minuti. I chicchi, di medie dimensioni, sono caduti con tale intensità da creare un vero e proprio accumulo al suolo, ricoprendo marciapiedi, tetti e campi agricoli. Le immagini arrivate dalla zona mostrano strade bianche e uno scenario più simile a una nevicata che a un temporale primaverile, con i residenti costretti a procedere con cautela in auto a causa del manto di ghiaccio e della scarsa aderenza.

Forte temporale su San Prospero

Poco distante, anche San Prospero è stato investito da un forte temporale accompagnato da grandine di medie dimensioni. Il passaggio del nucleo più intenso è stato rapido ma deciso: in breve tempo la precipitazione ha ridotto la visibilità e imbiancato la sede stradale, costringendo molti automobilisti a rallentare o a fermarsi in attesa di un miglioramento. In alcune vie del paese si sono registrati temporanei ristagni d’acqua mista a ghiaccio, segno dell’elevata intensità del rovescio e della difficoltà dei tombini a smaltire rapidamente la quantità di precipitazioni caduta in pochi minuti.

Strade bianche a San Giovanni in Persiceto

Circa un’ora prima, una grandinata particolarmente intensa aveva già colpito San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Qui le strade si presentavano completamente imbiancate, come dopo una nevicata tardiva: i chicchi di grandine, pur non risultando di dimensioni estreme, sono caduti con grande densità, creando un tappeto continuo di ghiaccio. Alcuni residenti hanno documentato la scena con foto e video condivisi sui social, dove si vedono auto procedere a passo d’uomo tra cumuli di grandine ai lati della carreggiata e cortili trasformati in distese bianche.

Un episodio di forte instabilità locale

Quella tra Modena e Bologna è stata una fase di marcata instabilità, tipica dei periodi in cui l’aria umida nei bassi strati si scontra con aria più fredda in quota. In queste condizioni possono formarsi rapidamente celle temporalesche intense, capaci di scaricare in poco tempo forti rovesci di pioggia e grandine. Si è trattato di fenomeni localizzati, ma dal forte impatto visivo e potenzialmente problematici per il traffico e per le colture, proprio in una fase delicata della stagione agricola. I rilievi dei danni, se presenti, saranno valutati nelle prossime ore, mentre l’attenzione resta alta su eventuali nuovi episodi di instabilità nelle aree limitrofe.

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