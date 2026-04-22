Maltempo, ok definitivo del Senato al decreto Niscemi: è legge. Le misure

Via libera definitivo del Senato al cosiddetto decreto Niscemi. Il provvedimento introduce misure urgenti dopo il maltempo che dal 18 gennaio ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria ed è stato votato per alzata di mano. In aula Avs ha annunciato il voto contrario mentre gli altri gruppi di opposizione si sono astenuti. Approvato già alla Camera, è così convertito in legge. Il decreto prevede uno stanziamento di 90 milioni di euro per quest’anno e di 25 milioni per il prossimo, per intervenire contro i danni ai privati e alle attività economiche che hanno colpito le tre regioni per effetto del ciclone Harry. Previsti altri 50 milioni di euro, per il 2027, usando le risorse del cosiddetto fondo per la ricostruzione, per un valore complessivo di 165 milioni di euro nel biennio 2026-2027.

I dettagli del provvedimento

Il provvedimento ha inoltre istituito un Commissario straordinario per la gestione degli interventi su sicurezza e resilienza a Niscemi, il paesino della provincia di Caltanissetta colpito da una frana. All’articolo 2, modificato nell’esame alla Camera, si riconosce la sospensione (dal 18 gennaio al 30 aprile 2026) dei pagamenti di tasse e tributi per residenti in immobili danneggiati dal maltempo e la proroga di tre mesi di termini e scadenze previste per la cosiddetta rottamazione quinquies.

Altra novità, introdotta nel passaggio a Montecitorio, è la sospensione (per lo stesso periodo) dei canoni di contratti in leasing riguardanti edifici distrutti o diventati inagibili, anche parzialmente, o di beni immobili usati per attività imprenditoriali. Previste anche un’integrazione al reddito mensile per i lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori agricoli e un’indennità una tantum per i lavoratori autonomi, oltre a indennizzi alle imprese esportatrici delle tre regioni nel limite massimo di 130 milioni di euro.

Il decreto infine autorizza le tre regioni coinvolte dal maltempo e il Dipartimento della Protezione Civile a fare 10 assunzioni a termine di personale non dirigenziale per un periodo massimo di tre anni, anche attingendo alle graduatorie di altre amministrazioni.