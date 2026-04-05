Maltempo, Pasqua tragica nel nord della Germania: tre morti a causa del forte vento durante una caccia alle uova

Pasqua tragica nel nord della Germania: tre persone, tra cui una bambina di 10 mesi, sono morte oggi quando un forte vento ha abbattuto un albero durante una caccia alle uova di Pasqua, ha riferito la Polizia. Circa 50 persone provenienti da una vicina struttura residenziale per neomamme, donne incinte e bambini stavano partecipando all’evento in un bosco vicino alla città di Satrupholm intorno alle 11 del mattino, quando un albero di 30 metri è caduto sul gruppo, ha dichiarato la Polizia in un comunicato. Quattro persone sono rimaste intrappolate sotto l’albero. Una donna di 21 anni e una ragazza di 16 anni sono state soccorse dai paramedici ma sono morte sul posto, mentre la figlia di 10 mesi della donna è morta in seguito in ospedale. Una ragazza di 18 anni ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in ospedale in elicottero.

La struttura fa parte del sistema di assistenza all’infanzia finanziato dallo Stato e offre supporto a donne incinte e neomamme che necessitano di aiuto, secondo il suo sito web. Sul posto sono stati inviati degli psicologi specializzati nel supporto al lutto. Le immagini del luogo dell’incidente, pubblicate dal sito di notizie Bild, mostravano diverse uova di Pasqua sparse a terra e due delle vittime coperte da lenzuola bianche.

La zona era sotto allerta per vento

La zona era sotto allerta meteo per forti venti emessa dal servizio meteorologico tedesco. I funzionari del governo della regione dello Schleswig-Holstein, dove si trovava la struttura, si sono detti “profondamente scossi” dall’incidente. “I nostri pensieri vanno ai familiari delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che hanno dovuto vivere questo terribile evento“, hanno dichiarato in una nota congiunta, diffusa dall’agenzia di stampa dpa, il Governatore regionale Daniel Günther, il Ministro dell’Interno Magdalena Finke e il Ministro della Gioventù e della Famiglia Aminata Touré.