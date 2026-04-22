Maltempo Piemonte, Musumeci: ulteriori fondi per i danni a Bardonecchia

Un nuovo stanziamento da 2 milioni e 800 mila euro è stato disposto dal Governo per far fronte ai danni causati dal maltempo che ha colpito Bardonecchia, nel Torinese, il 30 giugno 2025. Il provvedimento, finanziato attraverso il Fondo per le emergenze nazionali, è stato approvato su proposta del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. Quel giorno, una violenta colata detritica fangosa aveva interessato l’area, provocando una vittima e ingenti danni materiali. L’evento è stato innescato da intensi temporali che si sono abbattuti sulle vette circostanti, determinando il rapido ingrossamento e la successiva esondazione del rio Frejus – conosciuto nel tratto urbano anche come rio Merdovine – che ha travolto parte del territorio abitato.

Le nuove risorse si aggiungono ai precedenti interventi già attivati per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza delle aree colpite. “Le risorse – chiarisce il ministro – integrano il precedente stanziamento pari a 1 milione e 900 mila euro e sono finalizzate al completamento degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché al ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture. È inoltre previsto l’avvio degli interventi più urgenti per la riduzione del rischio residuo“.