Maltempo, piogge abbondanti su Calabria e Sicilia: i picchi maggiori su Aspromonte e Peloritani-Etna

Piogge abbondanti hanno colpito nel pomeriggio di oggi alcune zone di Calabria e Sicilia a causa dell’azione del ciclone Afro-Mediterraneo Ulla, che ora inizierà ad allontanarsi dall’Italia favorendo un lento ritorno di condizioni soleggiate sul nostro Paese. Intanto oggi si sono registrati picchi di 40-50mm in Aspromonte, nella Calabria meridionale, e nella zona dei Peloritani e dell’Etna, in Sicilia, con accumuli importanti anche sulle coste tra Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro. Tra i dati pluviometrici più importanti delle ultime 24 ore nella Sicilia orientale segnaliamo: 51mm a Malvagna, 43mm al Rifugio Citelli, 42mm a Moio Alcantara, 36mm a Fondachelli, 35mm a Castiglione di Sicilia, 32mm sulla Montagna Grande, sui Peloritani, 25mm a Borgo Schisina, 18mm a Montalbano Elicona, 16mm a Piedimonte Etneo, 15mm a Rimiti, Graniti, 12mm a Santa Lucia del Mela.

In Calabria, i dati pluviometrici più rilevanti delle ultime 24 ore indicano: 59mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 49mm a Fabrizia-Cassari, 38mm a Stilo, 36mm a Platì, 30mm ad Antonimina-Canolo Nuovo, 28mm a Chiaravalle Centrale, 20mm a San Luca, 19mm ad Ardore Superiore, 14mm a Cittanova, Santa Caterina dello Ionio, 13mm a Sant’Agata del Bianco, Caulonia.

Verso un miglioramento delle condizioni meteo

Come detto, domani il ciclone Afro-Mediterraneo inizierà a perdere la sua influenza sull’Italia, muovendosi rapidamente verso est in direzione della Grecia e della Turchia. Questo spostamento aprirà la strada all’avanzata di un nuovo anticiclone, che favorirà un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche su quasi tutto il territorio nazionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: