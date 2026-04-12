Maltempo, piogge torrenziali sommergono Riyadh: strade trasformate in fiumi | VIDEO

Le violente precipitazioni che hanno colpito Riyadh hanno provocato inondazioni diffuse, trasformando in poche ore strade e autostrade in veri e propri corsi d’acqua. La città si è trovata impreparata di fronte a un evento meteorologico di tale intensità. Le infrastrutture urbane, progettate per gestire precipitazioni limitate, hanno ceduto sotto il peso dell’acqua, causando allagamenti in numerosi quartieri. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti, mentre squadre di emergenza sono state mobilitate per affrontare la situazione. Questo episodio evidenzia la crescente frequenza di fenomeni estremi anche in aree storicamente aride.

Caos, veicoli bloccati e strade sommerse

L’analisi del video mostra una situazione critica e diffusa. In diverse sequenze si osservano auto completamente immerse fino ai finestrini, trascinate dalla forza della corrente lungo arterie urbane normalmente trafficate. Alcuni veicoli risultano abbandonati, segno della rapidità con cui l’acqua ha invaso le carreggiate. In altri momenti, si notano flussi d’acqua impetuosi attraversare incroci e sottopassi, rendendoli impraticabili e pericolosi. La visibilità è spesso ridotta dalla pioggia intensa, mentre i marciapiedi e le aree circostanti appaiono completamente sommersi. Il video restituisce chiaramente la portata dell’evento: non si tratta di semplici allagamenti, ma di vere e proprie inondazioni urbane che mettono a rischio sicurezza e mobilità.

Impatti sulla città e gestione dell’emergenza

Le conseguenze delle inondazioni si sono fatte sentire immediatamente sul sistema urbano. Il traffico è andato in tilt, con lunghe code e numerosi blocchi stradali causati dall’acqua alta e dai veicoli in panne. Le autorità hanno attivato piani di emergenza per liberare le principali arterie e assistere i cittadini rimasti intrappolati. Anche i servizi pubblici hanno subito rallentamenti, mentre alcune aree residenziali hanno registrato infiltrazioni e danni strutturali. Le immagini suggeriscono che la gestione delle acque piovane rappresenta una criticità significativa per la città, soprattutto in presenza di eventi così intensi e concentrati nel tempo. L’intervento dei soccorritori si è concentrato soprattutto nelle zone più basse e vulnerabili.