Maltempo, ponte crollato sul Trigno, la figlia del disperso: “voglio giustizia, non dovete fermarvi”

"Voglio sapere cosa è successo a mio padre. Voglio giustizia. La verità non può restare sotto le macerie", scrive Angelica Racanati, figlia dell’uomo disperso dal 2 aprile nel crollo del ponte sul fiume Trigno

Crollo ponte Trigno disperso

In un post pubblicato sui social, Angelica Racanati, la figlia di Domenico, l’uomo originario di Bisceglie, nel nord Barese, scomparso il 2 aprile scorso tra le macerie del ponte crollato sul Trigno, in zona Montenero di Bisaccia, nel pieno dell’ondata di maltempo che sconvolto il Molise, torna a chiedere giustizia per il padre, ribadendo l’appello a non interrompere le ricerche. “Voglio sapere cosa è successo a mio padre. Voglio giustizia. La verità non può restare sotto le macerie”, scrive Angelica. La giovane chiede “alla Procura e al Ministero di andare avanti senza fermarsi, senza perdere tempo”.

Le perizie devono continuare con la massima attenzione – aggiunge -. Ogni minuto che passa è un minuto in più senza verità”. “Io non posso fermarmi e nemmeno voi dovete farlo” perché “non è solo un caso. Non è solo un’indagine. È una vita spezzata. È la mia“, conclude.

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