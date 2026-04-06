Maltempo, ponte crollato sul Trigno: proseguono le ricerche del disperso

Proseguono senza sosta le ricerche di Domenico Racanati, il 53enne disperso nel fiume Trigno a seguito del crollo del ponte sulla Statale 16 in provincia di Campobasso. Sul posto i reparti specializzati dei Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto con la motovedetta. Nel corso della notte è stata utilizzata la torre fari per lo svolgimento di attività che possono essere condotte anche in orari notturni. Sono al lavoro squadre del Comando pompieri di Campobasso e nuclei sommozzatori per la perlustrazione lungo il fiume con strumentazione per scandagliare i fondali delle acque torbide, con visibilità nulla.

Un nucleo Sapr per la perlustrazione con droni soprattutto delle zone più difficilmente accessibili, nuclei Saf (Speleo Alpino Fluviali) per il monitoraggio delle rive fangose e del litorale invaso da residui vegetali e il trasporto di mezzi nautici e attrezzature dalle campate del ponte non crollate al fiume sottostante. In zona anche operatori con specialità Tas (Topografia Applicata al Soccorso) per la georeferenziazione dei tratti percorsi e ispezionati, unità di sala operativa, uomini abilitati per il contrasto del rischio acquatico, moto d’acqua e imbarcazioni per il controllo dei tratti di mare oltre la foce del fiume, mezzi speciali anfibi per le ricerche lungo il litorale e ancora furgoni logistici per il personale impiegato nello scenario.

Nel briefing nella tarda serata ieri, sono state valutate le attività svolte e quelle programmate per oggi che prevedono oltre al proseguimento delle attività condotte in precedenza, anche l’impiego del gruppo Gos-Mmt (Gruppo operativo speciale – mezzi movimento terra) per la rimozione dei tronchi e residui vegetali trasportati dalle acque e accumulatisi nei pressi della foce, l’ispezione dei tratti di spiaggia sottostante.

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