Maltempo Portogallo: violenti temporali, piogge torrenziali e grandine, disagi sulle strade | VIDEO

Il Portogallo è alle prese con una fase di maltempo marcato, caratterizzata da temporali intensi, rovesci improvvisi e raffiche di vento sostenute che stanno interessando diverse aree del Paese. Le condizioni più critiche si segnalano nel nord e nel centro, dove l’attività convettiva è particolarmente attiva. Nella zona di Chaves è stata osservata una spettacolare nube a mensola, segnale evidente del passaggio di una linea temporalesca ben organizzata. Questo tipo di formazione è spesso associato a fenomeni violenti, tra cui piogge torrenziali di breve durata, forti raffiche di vento e locali grandinate.

Situazione delicata anche lungo l’asse dell’IC8, in particolare nei pressi di Ansião, dove sono in corso rovesci molto intensi accompagnati da fulminazioni frequenti. In pochi minuti si possono accumulare quantitativi significativi di pioggia, con il rischio di allagamenti, riduzione drastica della visibilità e formazione di pericolosi strati d’acqua sulla carreggiata. La Protezione Civile invita alla massima prudenza, soprattutto alla guida, raccomandando di moderare la velocità e di evitare tratti allagati. L’evoluzione resta dinamica e ulteriori temporali potranno svilupparsi nelle prossime ore.