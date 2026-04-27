Maltempo, prima giornata di temporali pomeridiani: ancora timidi e localizzati ma in settimana sarà un crescendo

È iniziata oggi una settimana di forti temporali pomeridiani sull’Italia. Oggi i fenomeni sono stati ancora deboli-moderati e abbastanza localizzati e isolati nelle zone interne. Particolarmente colpite le zone interne di Emilia Romagna e Toscana, ma anche di Liguria, Lazio, Abruzzo e Molise. Tra i dati pluviometrici, spiccano i 25mm di pioggia caduti a Sestola, sull’Appennino modenese, 14mm ad Alpe di Gorreto (Genova), in Val Trebbia, 12mm a Canevare di Fanano (MO), 9mm a Ferriere (PC), Passo Radici (LU), 7mm a Passo del Lupo (MO), 6mm a Semelano (MO), Agnone (IS), 5mm a Frassinoro (MO), 3mm a Cappadocia (AQ). Sull’Appennino modenese colpito dai temporali le temperature sono piombate fino a +12°C, dopo massime che avevano toccato i +18-20°C.

Domani, i temporali continueranno sulla falsariga di oggi, ossia deboli-moderati e localizzati nelle zone interne, ma poi i fenomeni si intensificheranno e seguiranno due giornate critiche, prima al Nord e poi al Centro-Sud. Mercoledì 29 aprile, al Nord i temporali esploderanno in modo violento con il rischio di supercelle in grado di provocare di grandine di grandi dimensioni e tornado, mentre giovedì 30 si sposteranno al Centro-Sud con altrettanta violenza, portando nubifragi improvvisi e raffiche di vento lineari molto intense. Il mese di aprile si chiuderà, dunque, all’insegna del forte maltempo sul nostro Paese.

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