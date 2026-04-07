Maltempo, proseguono le ricerche del disperso nel Trigno: operazioni anche di notte e con cani

Proseguono senza interruzioni, per il 6° giorno consecutivo, le operazioni di ricerca del 53enne Domenico Racanati, originario di Bisceglie, disperso nelle acque del fiume Trigno dopo il crollo parziale del ponte sulla statale 16 a causa del maltempo, nel territorio di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Dell’uomo non si hanno notizie dalla mattina del 2 aprile. Il dispositivo di soccorso è stato ulteriormente potenziato e si estende lungo l’intero tratto fluviale, fino alla foce e al mare antistante. Sul campo operano squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, affiancate da unità provenienti da altri comandi, con un impiego massiccio di uomini e mezzi specializzati.

I sommozzatori stanno scandagliando i fondali in condizioni estremamente difficili, caratterizzate da visibilità pressoché nulla. Parallelamente, i droni del nucleo SAPR sorvolano le aree più impervie, mentre i nuclei SAF presidiano le rive del fiume e il litorale, invaso da detriti. Le ricerche non si fermano neanche nelle ore notturne: torri faro illuminano le zone operative, supportate dall’impiego di unità cinofile. Lungo la costa sono attivi mezzi nautici, moto d’acqua e veicoli anfibi, con il contributo della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, che partecipa anche con un elicottero.

Un ulteriore fronte di intervento riguarda il monitoraggio della campata Nord del ponte rimasta in piedi. Gli operatori USAR effettuano verifiche strutturali tramite strumentazione laser per rilevare eventuali movimenti. Intanto, il gruppo GOS-MMT è impegnato nella rimozione dei detriti accumulati alla foce, mentre gli specialisti TAS si occupano della georeferenziazione delle aree già ispezionate, al fine di ottimizzare le operazioni. Il coordinamento delle attività è affidato all’Unità di comando locale, con il supporto delle forze dell’ordine, dell’amministrazione comunale e dei volontari della Protezione Civile.