Maltempo, proseguono le ricerche del disperso nel Trigno: sommozzatori in azione | VIDEO

Proseguono le operazioni di ricerca dell’uomo disperso nel fiume Trigno a seguito del crollo parziale del ponte lungo la Strada Statale 16 a Montenero di Bisaccia, provincia di Campobasso, a causa della violenta ondata di maltempo che ha colpito il Centro/Sud nei giorni scorsi. Sul posto stanno operando vigili del fuoco con specialisti sommozzatori, squadre ordinarie e fluviali per la perlustrazione lungo le sponde e i fondali del fiume. Domenico Racanati, pescatore 53enne di Bisceglie, risulta disperso dalla mattina del 2 aprile a seguito del crollo del ponte lungo la Statale 16 tra Abruzzo e Molise. L’uomo stava raggiungendo Ortona per lavoro quando il viadotto ha ceduto, mentre era al telefono con la moglie. I soccorritori hanno rinvenuto la targa e parti del veicolo nelle acque in piena.