Maltempo Puglia, al lavoro nel Foggiano per far uscire i Comuni dall’isolamento

Potrebbe essere pronta già domani la bretella di collegamento lungo la strada provinciale 129 a Roseto Valfortore, Comune in provincia di Foggia isolato dalla sera di giovedì 2 aprile, quando, in seguito alle violente piogge, ha ceduto parte della carreggiata della provinciale 130 (la principale via di collegamento con i Comuni della piana tra cui il capoluogo dauno). La bretella stradale è realizzata lungo una strada intercomunale. “È una situazione tampone che permetterà almeno in parte il ripristino della viabilità anche se a senso alternato – ha detto il sindaco di Roseto, Lucilla Parisi – Ma almeno ci sarà la possibilità di transito dei mezzi pubblici. Mi auguro che entro l’anno possa tornare operativa la strada 130, ma ci vorrà un progetto di consolidamento. Spero che i riflettori su questi piccoli Comuni rimangano accesi e che il Governo capisca la necessità di prevedere interventi strutturali”.

Lavori anche a Faeto

Lavori in corso anche lungo la strada provinciale 125 che collega Faeto a Castelluccio Valmaggiore e a Foggia. Anche qui militari del Genio Guastatori dell’Esercito, con i Vigili del Fuoco e operai della ditta incaricata, sono al lavoro per liberare l’arteria da arbusti, fogliame, fango e acqua e cercare di renderla quanto prima transitabile.

Intanto, il sindaco del piccolo Comune di Celle San Vito, Palma Maria Giannini, ha espresso soddisfazione per la visita del Presidente della Regione, Antonio Decaro, che il 4 aprile scorso, insieme al capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha fatto un sopralluogo nei Comuni foggiani più colpiti dal maltempo. “Questa è la prima volta nella storia che un Presidente della nostra Regione è venuto a Celle di San Vito. Non era mai accaduto. Anche per questo, ma non solo, voglio ringraziare con particolare riconoscenza”.

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