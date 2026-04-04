Maltempo Puglia, Ciciliano nel Foggiano: “risolvere l’isolamento dei Comuni”

“Prima di tutto è necessario risolvere l’isolamento dei due Comuni (Faeto e Roseto Valfortore, ndr.), quindi ripristinando immediatamente la viabilità che sarà un ripristino ovviamente parziale, però è assolutamente necessario e già dal dopo Pasquetta si riuscirà a organizzare il ripristino della viabilità ancorché parziale“. Lo ha detto il capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale Fabio Ciciliano che, questo pomeriggio con il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, è stato a Faeto, uno dei due comuni del Foggiano isolati, a causa di uno smottamento provocato dal maltempo dei giorni scorsi. Ciciliano ha anche sorvolato con un elicottero Roseto Valfortore, l’altro comune isolato a causa del collasso della provinciale che collega il comune montano con Foggia.

“Ci si sta muovendo – ha aggiunto Ciciliano – anche in una direzione per dare la possibilità alla fruizione dei mezzi pubblici sia da parte dei cittadini, sia da parte degli studenti per la riapertura delle scuole. Domani mattina, nonostante Pasqua, ma non si può certamente aspettare i giorni di festa, ci saranno delle riunioni tecniche per trovare soluzioni nel miglior modo possibile e nella maniera più veloce possibile. C’è il problema di carattere economico per quanto riguarda le somme urgenze, perché è un problema che è abbastanza comune nei paesi piccoli, perché i danni sono superiori spesso ai bilanci comunali e, insieme al Presidente Decaro stiamo ragionando in una logica di anticipo, per fare in modo che poi – con la dichiarazione di stato d’emergenza nazionale – si possa poi rifondere la parte economica dal fondo per l’emergenza nazionale”.

Ciciliano: “stato di emergenza? Serve un’istruttoria”

“C’è da fare un’istruttoria, ovviamente, e non riguarda soltanto la regione Puglia, ci sono anche le altre due regioni Molise e Abruzzo che si stanno muovendo in questa direzione“, ha detto Ciciliano rispondendo alla domanda dei giornalisti che chiedevano se fosse stato attivato lo stato di emergenza. “Come è giusto – ha proseguito – il Presidente (Decaro, ndr.) non l’ha ancora formalizzato, perché la formalizzazione di una richiesta di stato d’emergenza con evento in corso è tecnicamente un non-senso, perché non c’è nessun tipo di valutazione che si fa ovviamente a bocce ferme, come si sta facendo in queste ore”.

Decaro: “al lavoro per dare viabilità”

“Ripristineremo insieme alla Protezione Civile nazionale, alla quale ho chiesto di essere qui con noi oggi. Abbiamo sorvolato con l’elicottero le zone più complicate. Ovviamente non si riuscirà nel giro di qualche giorno a dare viabilità a tutta l’area, però almeno a far uscire dall’isolamento in questo momento il comune di Roseto Valfortore che è completamente isolato ed è assicurato il collegamento con il resto del mondo solo con una pista di manutenzione delle pale eoliche del sistema energetico con le eoliche, ma da ingegnere delle strade – non mi dimentico da dove vengo – non è una strada facilmente percorribile, non è asfaltata, non è in condizioni di sicurezza”. Lo ha detto il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a Faeto.

Decaro parlando della strada di emergenza che si sta realizzando a Roseto Valfortore ha aggiunto che “va un po’ ripristinata, ma non può essere quella. Quindi abbiamo chiesto al genio militare di sistemare la frana della 129. Certo non sarà ripristinata a due corsie, però almeno una corsia con il senso unico alternato in collaborazione con la Provincia, il genio militare, nelle prossime ore da mettere a disposizione di questo territorio. Stanno già lavorando. Ieri sono stato qui tutto il giorno, abbiamo recuperato il materiale inerte per la strada, i gabbioni e quindi possono operare. Credo che da domani cominceranno a lavorare e, speriamo che nel giro di qualche giorno, ripristiniamo il collegamento di Roseto Valfortore con il resto della Capitanata. Adesso il collegamento è assicurato da quella pista di manutenzione per le emergenze, ripeto, per attività limitate. Abbiamo messo a disposizione il servizio sanitario con medici e infermieri, l’elisoccorso, quindi lo stiamo presidiando, lo stiamo facendo insieme alla Protezione Civile nazionale, all’Esercito. Devo ringraziare volontari, Carabinieri, tutte le forze dell’ordine. Vedo che oggi c’è il sole, ma vi assicuro che nei giorni passati è stata dura sotto la pioggia“, ha concluso Decaro.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.