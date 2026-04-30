Maltempo Puglia: crollo delle temperature e grandine a Conversano, nuovo impulso instabile in atto

Il maltempo è tornato protagonista su Conversano (BA), segnando un deciso crollo delle temperature e condizioni atmosferiche instabili già a partire dalle prime ore della giornata. La mattinata è stata caratterizzata da forte pioggia, accompagnata anche da episodi di grandine, confermando un peggioramento rapido e significativo rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni meteo attuali mostrano un contesto tutt’altro che stabile: l’arrivo di aria più fredda ha favorito la formazione di celle temporalesche attive, capaci di generare precipitazioni intense e localmente improvvise.

Nuovo impulso instabile: evoluzione in corso

Dopo una breve attenuazione, il quadro meteorologico evidenzia ora un nuovo impulso instabile che sta interessando nuovamente l’area. Questo significa che i fenomeni potrebbero intensificarsi ancora nelle prossime ore, con ulteriori rovesci e possibili temporali. La dinamica atmosferica resta quindi complessa, con correnti instabili che continuano ad alimentare la formazione di nubi compatte e precipitazioni irregolari ma talvolta intense.

La foto di Umberto Grilli

La fotografia realizzata da Umberto Grilli documenta perfettamente la situazione attuale. Il cielo sopra Conversano appare dominato da una vasta copertura di nubi scure e compatte, tipiche di un sistema temporalesco in evoluzione. Le nuvole basse e stratificate, con evidenti addensamenti più scuri verso l’orizzonte, suggeriscono la presenza di precipitazioni ancora attive o imminenti. L’atmosfera risulta grigia e carica di umidità, mentre la luce diffusa e attenuata conferma la densità della copertura nuvolosa.

In primo piano si osserva il contesto urbano, con strade bagnate che testimoniano le piogge recenti, mentre sullo sfondo il cielo appare ancora minaccioso, segno che la fase di instabilità non è affatto conclusa.

Impatti sul territorio e attenzione nelle prossime ore

Il ritorno del maltempo con pioggia intensa e grandine rappresenta un elemento di attenzione per i residenti, soprattutto per possibili disagi legati alla viabilità e a fenomeni localizzati. L’evoluzione resta da monitorare con attenzione: il nuovo impulso instabile potrebbe portare ulteriori rovesci e temporali, mantenendo condizioni meteo variabili e a tratti critiche.

In questo contesto, la notizia più rilevante per i cittadini è proprio la persistenza dell’instabilità: non si tratta di un episodio isolato, ma di una fase perturbata che potrebbe prolungarsi, con effetti concreti sul territorio e sulla quotidianità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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