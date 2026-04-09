Maltempo Puglia, Decaro: “domani sarà data viabilità alla strada provinciale 129”

A Roseto Valfortore, Comune del Foggiano isolato a causa del maltempo che ha colpito la Puglia la settimana scorsa, “domani sarà ridata viabilità alla strada provinciale 129. Sulla strada 130 ci vorrà più tempo. Credo che il Consiglio dei Ministri si sta per riunire e dichiarare lo stato di emergenza. Nel frattempo, il collegamento di Roseto è assicurato da una pista di manutenzione del parco eolico, quindi una sorta di strada interpoderale che in queste ore il Comune, ma anche le due società che gestiscono il parco eolico, stanno mettendo in sicurezza“. Lo ha detto Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia, a margine di un evento rispondendo ai giornalisti che gli avevano chiesto l’evolversi della situazione nel comune del Foggiano.