Maltempo Puglia, Faeto ancora isolata per frana: “al lavoro anche il Genio Guastatori dell’Esercito”

“Sono giorni complessi per la nostra comunità, isolata dal resto della provincia a seguito del movimento franoso che ha interessato la strada provinciale 125, su cui stamani è al lavoro anche il Genio Guastatori dell’Esercito che coadiuverà il lavoro della ditta incaricata dalla Provincia“. Lo dichiara Michele Pavia, sindaco di Faeto, il piccolo comune dei Monti Dauni isolato da alcuni giorni a seguito della violenta ondata di maltempo che ha interessato la provincia di Foggia, con le piogge abbondanti che hanno provocato anche frane, smottamenti e straripamento di fiumi e torrenti.

“Si sta lavorando per liberare l’arteria provinciale che collega il nostro piccolo comune – continua il sindaco – a Castelluccio Valmaggiore, scendendo fino alla piana e arrivando a Foggia, da alberi, fogliame e detriti per capire la tenuta del manto stradale. È un tratto di un centinaio di metri che potrebbe anche presentare crepe o frane al momento potenzialmente non visibili. Solo una volta liberato il manto stradale, ci accorgeremo della situazione, prevedendo interventi specifici. Al momento si sta lavorando per creare una piccola bretella in modo da consentire la circolazione lungo una carreggiata”.

Preoccupazione dal punto di vista sanitario ed economico

“Abbiamo anche una preoccupazione sotto il profilo sanitario – continua il primo cittadino – L’Asl si è subito attivata prevedendo una postazione fissa all’interno del poliambulatorio di un medico, infermiere, autista ed un’ambulanza. Resta la preoccupazione qualora ci sia la necessità di qualche paziente da trasportare in ospedale. La non percorribilità della strada renderebbe tutto più complicato“.

C’è poi l’aspetto economico. “L’unica attività di ristorazione del paese, meta di turisti durante le festività pasquali – dice Pavia – ha avuto la metà delle disdette da parte dell’utenza impossibilitata a raggiungere Faeto se non attraverso Celle di San Vito. Il problema si presenterà da domattina per gli autobus di linea che difficilmente potranno transitare”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.