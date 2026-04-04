Maltempo Puglia, frane e disagi nei Monti Dauni: Faeto e Roseto Valfortore isolate

“Il nostro territorio ha vissuto giorni davvero complicati. La strada provinciale 125 che collega Faeto ai comuni di Castelluccio Valmaggiore, Troia, Lucera e Foggia è stata interessata da detriti, acqua e fango riversati lungo la strada dopo il distacco di parte del costone nella parte alta del paese che hanno reso necessaria la chiusura da parte dell’ente provincia”. Lo spiega all’ANSA Michele Pavia, sindaco di Faeto, in provincia di Foggia, tra i territori più colpiti dal maltempo degli ultimi giorni. “Da stamani – aggiunge Pavia – si registra un lieve miglioramento con l’apertura, seppure parziale, della strada provinciale 126 che collega Faeto a Celle di San Vito, per cui per la nostra comunità di circa 700 abitanti, è possibile raggiungere i comuni della piana attraverso questa arteria. Ma non per gli autobus in quanto è stretta e piena di curve”.

“Il territorio dei Monti Dauni – conclude il sindaco – ha necessità di pacchetti di interventi ed investimenti programmati da parte delle istituzioni nazionali, regionali e provinciali”. Nel pomeriggio, intanto, a Faeto è prevista la presenza del capo del dipartimento di protezione civile Fabio Ciciliano che poi in elicottero farà un sorvolo anche nell’area di Roseto Valfortore, isolata da due giorni dopo il crollo di parte della provinciale di accesso alla città. Ieri sul luogo del crollo c’è stato il sopralluogo, tra gli altri, del governatore della Puglia Antonio Decaro e dell’assessore regionale alle infrastrutture Raffaele Piemontese. Il Genio guastatori dell’Esercito inizierà a realizzare una bretella attraverso una strada comunale che, bypassando il punto della frana, possa rendere la città di nuovo raggiungibile.

Gli interventi

“Stiamo avendo una enorme disponibilità da parte di tutti gli attori istituzionali – dice il sindaco di Roseto Lucilla Parisi -. I vigili del fuoco, che ho incontrato stamani, mi hanno confermato la massima disponibilità in caso di necessità della nostra popolazione. Un’anziana che risiede in una struttura sanitaria del posto – racconta – ha avuto necessità di ricovero in ospedale e abbiamo attivato l’elisoccorso che l’ha trasportata in ospedale al Policlinico di Foggia. Il farmacista del posto ha fatto scorta di farmaci e per le derrate alimentari abbiamo ancora scorte”.

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