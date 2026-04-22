Maltempo Puglia, grandine e nubifragi nel Nord Barese: i sindaci chiedono lo stato di calamità

I sindaci di Trinitapoli, Francesco di Feo, e San Ferdinando di Puglia, Michele Lamacchia, entrambi comuni del Nord Barese, hanno chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni causati dal forte maltempo delle ultime ore, che ha scatenato nubifragi e grandinate. “Le prime segnalazioni provenienti dagli agricoltori – si legge in una nota – evidenziano danni ingenti alle colture, frutto di lavoro quotidiano, impegno e sacrificio”. “Ancora una volta – aggiungono – le aziende agricole locali si trovano a fronteggiare difficoltà non dipendenti dalla loro volontà, ma causate da eventi atmosferici imprevedibili e di forte intensità”.

Coldiretti Puglia: “già 41 eventi estremi nel 2026”

“La grandine torna ad abbattersi con violenza sulle campagne pugliesi – dice Coldiretti Puglia – colpendo fiori e frutticini proprio nei primi giorni di formazione, provocandone la caduta o danneggiandoli al punto da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione”. Per l’associazione, che ricorda l’ultima violenta grandinata che si è abbattuta su Andria, nel territorio di Castel del Monte, si tratta di “una escalation di eventi estremi che non lascia tregua al territorio“, evidenziando che “a pagare il conto maggiore delle improvvise e violente ondate di maltempo sono le coltivazioni di frutta, gli ortaggi e i vigneti di uva da tavola e da vino“. Sulla base dei dati ESWD, Coldiretti Puglia sottolinea che nel 2026 il bilancio è già di 41 eventi estremi.