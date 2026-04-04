Maltempo Puglia, l’Esercito a Borgo Incoronata: “Forze Armate a supporto della popolazione”

“Maltempo nel Foggiano. Le Forze Armate in azione a supporto della popolazione. A Borgo Incoronata (FG), una Task Force dell’Esercito sta intervenendo, a seguito delle intense precipitazioni dei giorni scorsi, con mezzi e assetti specialistici, per rimuovere il fango e avviare il ripristino delle condizioni di sicurezza nelle abitazioni”, è quanto ha affermato il Ministro Guido Crosetto. “La Difesa è sempre al servizio della collettività, pronta a intervenire dove necessario“. Borgo Incoronata è stato travolto da una grave alluvione causata dall’esondazione del torrente Cervaro dopo piogge torrenziali. Il fango ha invaso rapidamente il centro abitato, sommergendo i piani terra e rendendo impraticabile la Statale 16.