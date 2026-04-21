Maltempo Puglia, violento temporale sulle Murge: grandine trasforma la SP41 in un tappeto di ghiaccio vicino Altamura | FOTO

Temporale improvviso, cielo che si fa plumbeo in pochi minuti e l’aria che cambia odore. Poco fuori Altamura, lungo la provinciale 41 in direzione Jesce, il pomeriggio è stato spazzato via da una grandinata intensa che ha trasformato l’asfalto in un tappeto di ghiaccio. Per chi era alla guida, l’impressione è stata quella di piombare all’improvviso in un paesaggio invernale, pur essendo in piena stagione mite. I chicchi di grandine, caduti con forza in un breve lasso di tempo, hanno rapidamente imbiancato la carreggiata, rendendo la strada viscida, insidiosa, da affrontare con estrema cautela. Le ruote delle auto sollevavano spruzzi di acqua e ghiaccio, lasciando scie sul manto bianco, mentre i conducenti sono stati costretti a rallentare bruscamente.

La SP41, che collega Altamura a Jesce attraversando le campagne murgiane, è rimasta per alcuni minuti in balìa del temporale. Fondamentale, in circostanze del genere, la prudenza. Il fondo stradale coperto di grandine si comporta in modo simile al ghiaccio: aderenza ridotta, spazio di frenata aumentato, rischio concreto di sbandate e testacoda. Per questo, agli automobilisti in transito lungo la SP41 è stato rivolto un invito chiaro: massima attenzione alla guida, velocità moderata, distanza di sicurezza aumentata e manovre non brusche.

L’episodio odierno alle porte di Altamura ricorda ancora una volta quanto i fenomeni temporaleschi localizzati possano essere improvvisi e insidiosi, soprattutto sulle strade extraurbane. In pochi minuti, un tratto apparentemente tranquillo può trasformarsi in un percorso a rischio. E in questi casi, la differenza la fa sempre il comportamento di chi è al volante.

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