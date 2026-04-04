Maltempo, riaperto il ponte sul Trigno tra Montenero di Bisaccia e San Salvo: torna il collegamento diretto tra Molise e Abruzzo

È stato riaperto il ponte sul fiume Trigno lungo la strada provinciale 55, nel tratto che collega Montenero di Bisaccia e San Salvo, restituendo un collegamento diretto tra Molise e Abruzzo dopo giorni di forti disagi alla circolazione. La riattivazione del ponte rappresenta un passaggio fondamentale per la mobilità locale, soprattutto alla luce delle criticità emerse nei giorni scorsi a seguito del crollo del viadotto sulla statale 16. La chiusura aveva infatti interrotto una delle principali arterie di collegamento tra le due regioni, costringendo cittadini, lavoratori e mezzi commerciali a modificare radicalmente i propri spostamenti quotidiani. Il ritorno alla normalità, almeno parziale, consente ora di alleggerire la pressione sulle infrastrutture alternative e di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza.

Viabilità ripristinata tra Termoli e Vasto

Con la riapertura del ponte sul Trigno, torna percorribile una delle direttrici più utilizzate per gli spostamenti tra Termoli e Vasto, che nei giorni scorsi risultava fortemente penalizzata. In assenza del collegamento diretto, gli automobilisti erano costretti a utilizzare l’autostrada Autostrada A14 oppure a deviare verso l’entroterra, attraversando località come Mafalda. Entrambe le soluzioni comportavano inevitabilmente un allungamento dei tempi di viaggio e maggiori disagi, soprattutto nelle ore di punta. La riapertura della provinciale 55 rappresenta quindi un sollievo per il traffico locale e per le attività economiche del territorio, che avevano risentito della situazione di emergenza viaria.

Verifiche tecniche e sicurezza garantita

La decisione di riaprire il ponte è arrivata al termine di un’attenta fase di controlli tecnici disposti dalla Provincia di Campobasso. La revoca dell’ordinanza di chiusura, inizialmente emessa il 2 aprile, è stata firmata nella mattinata odierna dopo che una ditta specializzata ha completato tutte le verifiche necessarie. I controlli, effettuati in seguito alla piena del fiume Trigno, hanno escluso la presenza di criticità strutturali, confermando la stabilità dell’infrastruttura. Anche il livello del fiume è rientrato sotto la soglia di allerta, consentendo di procedere alla riapertura in condizioni di sicurezza. Un passaggio fondamentale per garantire la tutela degli utenti della strada e prevenire ulteriori emergenze.