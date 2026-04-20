Maltempo Russia, torna l’inverno nella regione dell’Amur: decine di incidenti sulle strade di Svobodny | FOTO e VIDEO

Pioggia, neve e vento. Ieri un intenso ciclone proveniente da sud-ovest ha attraversato la regione dell’Amur, nell’Estremo Oriente russo, portando condizioni meteorologiche avverse. Gli abitanti dei distretti di Magdagachinsky e Svobodnensky e della città di Svobodny hanno assistito al ritorno dell’inverno. Le nevicate hanno complicato ulteriormente la situazione sulle strade. Numerosi video sono stati condivisi da automobilisti rimasti bloccati nella tempesta sulla strada tra Blagoveshchensk e Svobodny, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Il ghiaccio ha portato diverse auto a uscire di strada. Secondo l’Ispettorato statale per il traffico, lo scorso fine settimana si sono verificati 47 incidenti, in cui quattro residenti dell’Amur sono rimasti feriti.

Sono state segnalate anche cadute di alberi lungo questo tratto di strada, poiché le piante non riescono a sopportare il peso della neve: si spezzano sotto il carico e cadono direttamente sulla carreggiata.

Servizi in stato di massima allerta

“Tutti i servizi comunali e stradali del distretto sono stati posti in stato di massima allerta. Mezzi e personale specializzato sono in servizio per rispondere tempestivamente ai cambiamenti meteorologici e garantire la percorribilità delle strade più difficili“, ha comunicato l’amministrazione del distretto di Svobodnensky.

Emessa allerta meteo gialla

Secondo il Centro Idrometeorologico regionale, la tempesta potrebbe causare precipitazioni da 1 a 2,5 volte superiori alla norma. Il passaggio del ciclone sarà accompagnato da un aumento della velocità del vento, con raffiche che in alcune zone raggiungeranno i 12-17 metri al secondo. È stata emessa un’allerta meteo gialla per la regione.