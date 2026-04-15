Maltempo senza tregua tra Abruzzo e Molise: frane sotto osservazione, versanti ancora instabili

Abruzzo e Molise fanno i conti con un’ondata di maltempo che, dopo i giorni di pioggia intensa a cavallo tra fine marzo e inizio aprile, continua a mettere sotto pressione un territorio già fragile. In molte aree collinari e montane il terreno è e la tenuta delle frane attive o quiescenti resta una delle principali preoccupazioni delle autorità locali. Nelle ultime settimane il quadro dei danni è diventato sempre più evidente: esondazioni, smottamenti, strade interrotte, case evacuate. Il crollo del ponte sulla Statale 16 Adriatica sul fiume Trigno, al confine tra le due regioni, ha di fatto tagliato uno dei collegamenti strategici del Centro-Sud, isolando ulteriormente comunità già provate da frane e allagamenti. In parallelo, in Molise diverse provinciali sono state chiuse per cedimenti di versante e cedimenti di costoni lungo la carreggiata.

La Protezione Civile ha emesso nei giorni scorsi allerte fino al livello rosso per rischio idrogeologico e idraulico su Abruzzo e Molise, segnalando la possibilità di nuove frane, colate di fango e piene improvvise dei corsi d’acqua. Su un terreno già imbibito, anche piogge non eccezionali possono bastare per riattivare movimenti lenti o improvvisi di versante, soprattutto nelle aree collinari affacciate sui bacini del Sangro, del Trigno e del Biferno.

In Abruzzo la Regione ha già chiesto al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, dopo giornate segnate da frane diffuse, frazioni isolate e infrastrutture compromesse. In Molise lo scenario non è meno critico: dalla costa al primo entroterra si registrano smottamenti, evacuazioni precauzionali e disagi alla viabilità locale, mentre tecnici e volontari monitorano i versanti più instabili.

È bene sottolineare come la fase attuale richieda massima prudenza: la combinazione tra suoli saturi, nuove precipitazioni e, localmente, lo scioglimento della neve in quota aumenta il rischio di frane e allagamenti improvvisi. La raccomandazione è di evitare zone a rischio, non sostare in prossimità di scarpate e pendii già in movimento e seguire con attenzione le indicazioni dei Comuni e i bollettini ufficiali di Protezione Civile.

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