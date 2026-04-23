Maltempo Sicilia, cielo minaccioso e freddo anomalo a Palermo | FOTO

Correnti fredde provenienti direttamente dalla Russia stanno interessando l’Italia in questo fine aprile che attualmente mostra connotati più invernali che primaverili. Dopo aver sferzato il Nord con intensi temporali nei giorni scorsi, il maltempo sta ora interessando l’estremo Sud, tra Calabria e Sicilia. A Palermo, oggi il cielo si presenta buio, con nuvoloni minacciosi che coprono persino la visuale del Monte Pellegrino. In città sono caduti meno di 1mm di pioggia e attualmente la temperatura è di +17°C. Ma è sulla Sicilia centro-meridionale che si registra un vero e proprio tracollo termico, con fino a 12-13°C in meno rispetto alla giornata di ieri. Il calo termico è più contenuto lungo le coste ma comunque ben avvertibile.

Nelle aree interne dell’isola, attualmente si registrano anche fino a +10-12°C, come +10°C a Enna, Piazza Armerina, +11°C a Calderari, Leonforte.

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