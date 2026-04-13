Maltempo Sicilia, forte scirocco nel Messinese: incendi e alberi e pali pericolanti | FOTO e VIDEO

I Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono impegnati, da ieri, in numerosi interventi causati dal forte scirocco che ha interessato la città e la costa tirrenica. Nella strada provinciale 45, frazione di Massa San Giovanni, squadra VF del Distaccamento Volontario di Villafranca, è intervenuta per rimuovere un albero che rischiava di cadere sulla sede stradale inficiando la sicurezza della circolazione. Il forte vento di scirocco ha impegnato le squadre in oltre 40 interventi complessivi, diversificati tra alberi e pali pericolanti e dissesti statici in edifici privati. Si è intervenuto anche per incendi di interfaccia, sviluppatisi a ridosso dell’autostrada Messina-Palermo e nelle frazioni collinari di Salice e Gesso.

Lo scirocco sferza Messina, oltre 40 interventi dei Vigili del Fuoco

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.