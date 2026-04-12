Maltempo Sicilia, paura a Messina: crolla un albero, rinviata una partita di calcio

Momenti di paura oggi a Messina, dove un grosso albero è improvvisamente crollato sul viale San Martino, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando la città e l’intera provincia. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, generando apprensione tra cittadini e automobilisti presenti in zona. La caduta dell’albero ha reso necessario un intervento tempestivo da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, giunti rapidamente sul posto per mettere in sicurezza l’area. Le autorità hanno immediatamente disposto la chiusura del tratto interessato, al fine di evitare rischi per la circolazione e garantire l’incolumità pubblica. La situazione, pur critica, è stata gestita con rapidità ed efficienza, evitando conseguenze più gravi.

L’allarme delle istituzioni: “serve monitoraggio urgente”

“La notizia dello schianto di un grosso albero sul Viale San Martino, nel tratto compreso tra la Villa Dante ed il Viale Europa non può certamente fare più dormire sonni tranquilli. Per fortuna non sembrano essersi verificati danni a cose o persone, ed è certamente questa la notizia più importante”. Lo afferma il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto.

“Quanto accaduto però, l’ennesimo episodio, deve portare ad un intervento urgente di monitoraggio di tutti gli alberi e per competenza territoriale della Terza Circoscrizione. Come Circoscrizione abbiamo in diverse occasioni rappresentato alla precedente amministrazione comunale la necessità di un controllo a tappeto degli alberi. Ci auguriamo che si proceda velocemente ad un screening di tutti gli alberi circoscrizionali soprattutto, ovviamente, per l’incolumità dei nostri cittadini”, conclude Cacciotto.

Le parole del presidente mettono in evidenza una problematica già segnalata in passato: la necessità di controlli sistematici sul patrimonio arboreo urbano, soprattutto in condizioni meteo sempre più estreme.

Scirocco e ciclone afro-mediterraneo: il contesto del maltempo

L’episodio si inserisce in un quadro meteorologico particolarmente complesso, caratterizzato da forti venti di scirocco che stanno sferzando Messina e tutta la Sicilia. Queste correnti calde e umide sono alimentate da un ciclone afro-mediterraneo.

Il fenomeno sta provocando disagi diffusi: alberi pericolanti, cartelloni divelti e difficoltà nella viabilità, soprattutto nelle aree urbane più esposte. Il vento, in alcuni casi, ha raggiunto intensità tali da rendere instabili anche strutture solide, come dimostrato dal crollo sul viale San Martino.

Le autorità invitano alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti non necessari, almeno fino al miglioramento delle condizioni meteo. Il ciclone, infatti, continuerà a influenzare il territorio nelle prossime ore, mantenendo alto il livello di attenzione.

Gara rinviata per maltempo: stop a Nuova Igea Virtus-Vibonese

Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sul fronte sportivo. La partita tra la Nuova Igea Virtus e la Vibonese, valida per la 31ª giornata di Serie D Girone I, è stata ufficialmente rinviata. Come comunicato dalla società: “A causa delle avverse condizioni atmosferiche (vento) la gara tra la Nuova Igea Virtus e Vibonese è stata rinviata a data da destinarsi”.

La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di giocatori, staff e tifosi, considerando le condizioni proibitive causate dal forte vento. Un ulteriore segnale di quanto l’ondata di scirocco stia incidendo concretamente sulla vita quotidiana della città e della provincia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.