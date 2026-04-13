Maltempo Sicilia, violenta mareggiata di scirocco travolge Lipari nella notte: le onde invadono Marina Corta | VIDEO

Nella notte appena trascorsa Lipari ha fatto i conti con una violenta mareggiata di scirocco che ha messo in difficoltà il piccolo porto di Marina Corta. Raffiche di vento teso da sud-est hanno agitato il mare davanti al borgo, spingendo onde significative fin dentro il cuore del paese. Con il passare delle ore, il moto ondoso è aumentato fino a superare i muretti e le banchine del porticciolo. L’acqua ha invaso la piazza di Marina Corta, trasformandola a tratti in una grande pozzanghera salata, tra spruzzi, risacca e detriti trascinati a riva. Alcuni esercizi affacciati sul mare hanno dovuto proteggere ingressi e dehors, mentre residenti e curiosi hanno documentato la mareggiata con foto e video condivisi sui social, come nel caso di Fabrizio Falconieri che ci mostra cosa è effettivamente accaduto.

Si è trattato di un ennesimo episodio che conferma la vulnerabilità delle Eolie alle forti sciroccate, quando il vento si allinea con l’esposizione dei porti e spinge il mare verso le aree più basse e urbanizzate. Fortunatamente, al momento non si registrano danni gravi alle persone, ma l’evento riaccende il dibattito sulla necessità di interventi strutturali e piani di protezione delle zone costiere più esposte.

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