Maltempo Spagna, violenti temporali in Catalogna: Ribes de Freser paralizzata da enormi quantità di grandine | VIDEO

Il Servizio Meteorologico della Catalogna ha emesso una nuova serie di allerte per maltempo e forti piogge in diverse regioni dei Pirenei a seguito della formazione di un fronte temporalesco che sta portando intense precipitazioni nella zona. L’allerta più grave, di livello rosso, riguarda la regione del Berguedà, dove è stato attivato anche un allarme arancione per piogge torrenziali e acquazzoni che potrebbero superare i 20mm in soli 30 minuti. In Cerdanya, Ripollès e Lluçanès sono state attivate ​​diverse allerte arancioni per temporali accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Questa situazione ha spinto la Protezione Civile ad attivare la fase di pre-allerta del suo piano di gestione delle alluvioni per la zona.

In località come Gisclareny, sono stati segnalati accumuli di pioggia superiori a 20mm in appena mezz’ora, mentre a Ribes de Freser la grandine ha raggiunto accumuli tali che, secondo i residenti, il ghiaccio arriva fino alle ginocchia, causando problemi al traffico in città.

Vista la situazione, la Protezione Civile ha emesso un avviso alla popolazione, esortando alla prudenza e chiedendo “attenzione negli spostamenti e in tutte le attività all’aperto” per tutta la durata dell’evento meteorologico.

Violenta grandinata a Ribes de Freser

È il secondo giorno consecutivo che la Catalogna è costretta ad attivare allerte meteo per condizioni estreme, con forti temporali accompagnati da venti intensi, fulmini e grandinate abbondanti. Oggi l’episodio più grave si è verificato nella città di Ribes de Freser, dove la tempesta ha scaricato enormi quantità di grandine, ricoprendo le strade di bianco e creando accumuli che, in alcuni casi, come riportato dai residenti sui social media, hanno raggiunto l’altezza delle ginocchia, ostacolando la circolazione in diverse vie. In questo comune, i chicchi di grandine hanno variato da piccoli a grandi, superando i due centimetri di diametro.

Forti piogge

Le stazioni meteorologiche della zona confermano l’intensità della tempesta. Presso la stazione meteorologica di Gisclareny a Berguedà, si sono accumulati complessivamente 26,6mm in meno di un’ora. Nel comune di Guardiola de Berguedà, sono stati segnalati accumuli di oltre 20mm in soli 30 minuti. Ieri, l’Autorità del bacino dell’Ebro ha avvertito della possibilità di significative inondazioni improvvise nei corsi d’acqua minori della Catalogna. L’autorità ha esortato la popolazione a prendere precauzioni, a tenersi lontana dalle zone a rischio alluvione e a prestare la massima attenzione durante tutte le attività all’aperto e gli spostamenti.