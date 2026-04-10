Maltempo sui Monti Dauni: Roseto Valfortore riabbraccia la normalità

La cittadina di Roseto Valfortore prova a lasciarsi alle spalle i giorni più critici dell’emergenza maltempo che ha colpito duramente l’area dei Monti Dauni, segnando finalmente il ritorno in aula per oltre 100 studenti del territorio. Dopo il blocco forzato iniziato giovedì scorso a causa delle piogge torrenziali, la comunità ha vissuto una settimana di isolamento logistico che ha impedito la regolare ripresa delle lezioni subito dopo le festività pasquali, mercoledì 8 aprile. Le strade provinciali 129 e 130, arterie vitali per il collegamento con la piana di Foggia e il centro di Lucera, sono state letteralmente travolte da fango e detriti, rendendo impossibile il transito dei mezzi di trasporto e dei bus scolastici. Solo grazie all’intervento coordinato tra i tecnici della Provincia e i militari del Genio Guastatori dell’Esercito è stato possibile ripristinare un passaggio sicuro sulla SP 129, permettendo finalmente ai ragazzi di raggiungere l’istituto comprensivo locale e le scuole superiori.

L’intervento dell’Esercito e la situazione viabilità

Nella giornata di ieri, i militari del Genio Guastatori dell’Esercito, insieme ai tecnici della Provincia di Foggia, hanno completato le verifiche tecniche sulla strada provinciale 129. L’arteria era stata invasa da fango e detriti, rendendo i collegamenti estremamente pericolosi e incerti. Nonostante la riapertura avvenuta questa mattina, la situazione resta complessa: la SP 129 è una strada stretta e non rappresenta la soluzione definitiva ai problemi strutturali dell’area. Al contrario, la strada provinciale 130, principale collegamento con Foggia, rimane chiusa al traffico.