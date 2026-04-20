Maltempo Toscana, violenti temporali tra Livorno, Siena e Grosseto: grandine e crollo termico alle prime luci dell’alba

Notte e alba di forte instabilità in Toscana, dove una linea temporalesca sta attraversando la regione da nord a sud coinvolgendo in particolare le province di Livorno, Siena e Grosseto. Dopo un avvio di giornata ancora relativamente tranquillo, il tempo è cambiato repentinamente: i cieli si sono fatti scuri, il vento è aumentato e nel giro di pochi minuti sono arrivati rovesci molto intensi, spesso accompagnati da grandine. Secondo gli ultimi aggiornamenti, le celle temporalesche che stanno interessando la regione risultano piuttosto organizzate e presentano riflettività elevate lungo una fascia che dalla costa livornese si estende verso le zone interne collinari e la Maremma grossetana.

Le prime segnalazioni arrivano dall’area compresa tra Livorno e Cecina, dove si sono registrati scrosci di pioggia improvvisi, visibilità ridotta e chicchi di grandine di piccola e media dimensione. I nuclei più intensi si sono poi spostati verso l’interno, interessando le aree tra le valli che conducono a Siena e il comprensorio grossetano, con ulteriori rovesci e nuovi episodi grandinigeni.

Il passaggio dei temporali è stato accompagnato da raffiche di vento improvvise, tipiche dell’aria fredda in discesa dai cumulonembi, che hanno contribuito a far calare bruscamente le temperature rispetto ai valori quasi estivi registrati nei giorni scorsi. In poche ore, la Toscana è passata dal caldo anomalo, con punte vicine ai 28-29 gradi, a un contesto decisamente più fresco e perturbato.

Le previsioni confermano una prosecuzione dell’instabilità almeno nel corso della giornata, con la possibilità di nuovi rovesci e temporali, localmente intensi, soprattutto tra costa centro-meridionale e zone interne limitrofe. La protezione civile mantiene alta l’attenzione sul reticolo idraulico minore, in particolare su Maremma e costa etrusca, dove le piogge più intense potrebbero causare allagamenti localizzati, ristagni e qualche disagio alla viabilità. Ai cittadini viene raccomandata prudenza negli spostamenti, soprattutto in presenza di forti rovesci, e l’invito a tenersi aggiornati sull’evoluzione del quadro meteo nelle prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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