Maltempo Trentino: temporali, neve e grandine! La serata di maltempo tra Bolzano e la Val Gardena | FOTO e VIDEO

Il cielo sopra Bolzano si è acceso a giorno, ma non per il tramonto: a illuminare la conca, questa sera, sono stati i lampi di un temporale improvviso che ha rotto la quiete di un martedì di aprile iniziato con il sole e temperature miti. Nel silenzio della valle, ogni fulmine ha disegnato per qualche istante il profilo scuro delle montagne, trasformando la città in un mosaico di luci tremolanti e ombre in movimento. Poco più a nord, verso la Val Gardena, la primavera ha lasciato spazio all’inverno. A Selva la pioggia si è rapidamente trasformata in neve, complice l’aria più fredda in quota che in serata ha fatto scendere il limite delle precipitazioni nevose fin sotto i duemila metri, regalando ai tetti e ai prati una spolverata bianca fuori stagione.

Nella bassa Atesina, invece, il protagonista è stato il ghiaccio che cade dal cielo. Nalles è stata investita da una grandinata, con chicchi che hanno iniziato a cadere su auto, tetti e frutteti, accompagnati da un brusco calo termico e da raffiche di vento.

Gli ultimi aggiornamenti indicavano una giornata ‘abbastanza soleggiata con nubi cumuliformi‘ e possibilità di rovesci o temporali, soprattutto sulle zone montane. La previsione si è tradotta, nelle ore serali, in un mosaico di fenomeni: lampi e tuoni sulla conca di Bolzano, neve tardiva sulle Dolomiti gardenesi, grandine lungo la valle dell’Adige.

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