Maltempo Turchia, forti piogge causano inondazioni ad Antiochia: decine di salvataggi dall’acqua e scuole chiuse | VIDEO

A causa delle forti piogge iniziate nella tarda serata di mercoledì 8 aprile e intensificatesi nel corso della mattinata successiva nel distretto di Antiochia, nella provincia di Hatay, nel sud della Turchia, si sono formati allagamenti per le strade e alcuni veicoli sono rimasti bloccati. A seguito delle forti piogge, 32 persone, tra cui 9 bambini, rimaste bloccate nei loro veicoli in 9 quartieri, sono state tratte in salvo dalle squadre di soccorso. Il Comune metropolitano di Hatay ha condotto operazioni di evacuazione e pulizia in 110 aree di Antiochia e nei distretti di Reyhanlı e Arsuz, colpiti dalle piogge, con l’impiego di 170 persone.

In un incidente nel quartiere di Güzelburç, uno scuolabus che trasportava studenti è rimasto bloccato a causa dell’allagamento. L’autobus, con gli studenti a bordo, non è riuscito ad avanzare a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente e hanno evacuato gli studenti in sicurezza.

Una delle aree più colpite dalle piogge è stata la zona industriale. A causa del rapido innalzamento del livello dell’acqua, molte attività commerciali sono state allagate. È stato segnalato che i negozianti hanno subito danni materiali. Il Governatorato di Hatay ha annunciato la sospensione delle lezioni per un giorno nelle scuole del distretto di Antiochia a causa delle forti piogge.

Interventi di risposta

Il sindaco di Antiochia, İbrahim Naci Yapar, ha annunciato che gli interventi di emergenza proseguono senza sosta nei quartieri di Madenboyu, Narlıca e Demirköprü. È stato riferito che le squadre si sono mobilitate rapidamente per far fronte alle inondazioni e agli straripamenti causati dalle piogge, dando priorità agli interventi nelle aree a maggior rischio. Le strade vengono riaperte con l’ausilio di macchinari pesanti e si stanno effettuando interventi simultanei per drenare l’acqua accumulata. Il sindaco Yapar ha sottolineato che tutte le unità stanno lavorando in modo coordinato, affermando: “siamo sul campo con tutte le nostre risorse per la sicurezza dei nostri cittadini”.