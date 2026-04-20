Maltempo Turchia, forti piogge e una tempesta di grandine mandano Mardin sott’acqua | VIDEO

A Mardin, città del sud-est della Turchia, capitale dell’omonima provincia, è stato come se il cielo si fosse aperto oggi. Pioggia battente e una furiosa tempesta di grandine si sono abbattute sulla città, lasciandola sommersa. Le strade si sono trasformate in laghi. Alcune case e negozi sono stati allagati. La circolazione dei veicoli era praticamente impossibile a causa delle grandi quantità d’acqua presenti. Mentre la pioggia battente continuava in tutta la città, ha iniziato a grandinare e una tempesta ha iniziato a colpire la zona, creando enormi disagi, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Squadre di soccorso hanno avviato le operazioni di pulizia e drenaggio in tutta l’area.