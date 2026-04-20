Maltempo, Ue: “l’Italia ha richiesto il Fondo di solidarietà per il ciclone Harry”

L’Italia ha presentato la domanda per accedere al Fondo di solidarietà dell’Ue per i danni provocati dal ciclone Harry al Sud Italia lo scorso gennaio. Lo afferma all’AGI un portavoce della Commissione europea, precisando che la domanda è stata presentata il 10 aprile. “La Commissione effettuerà una valutazione approfondita delle informazioni presentate dall’Italia, stabilirà l’importo del sostegno e invierà una proposta al Parlamento e al Consiglio che prenderanno la decisione”, aggiunge il portavoce. Una volta adottata la decisione, i fondi potranno essere erogati immediatamente in un’unica rata.

Non c’è una scadenza entro la quale la Commissione debba finalizzare la propria valutazione, che insieme al processo di bilancio può richiedere diversi mesi per essere completata.