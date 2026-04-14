Maltempo Umbria, forte acquazzone provoca allagamenti a Terni: auto intrappolata in un sottopasso | FOTO

Un violento acquazzone si è abbattuto su Terni nel corso del pomeriggio, causando numerosi disagi in diverse aree urbane. La pioggia, particolarmente intensa e concentrata in circa un’ora, ha messo rapidamente in difficoltà il sistema di smaltimento delle acque, provocando allagamenti e situazioni di criticità. L’evento meteorologico ha sorpreso molti cittadini, trasformando strade e sottopassi in punti a rischio. In breve tempo, l’accumulo d’acqua ha reso difficoltosa la circolazione e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Le segnalazioni si sono concentrate soprattutto nelle zone più basse della città, dove il deflusso è risultato più lento. La situazione, pur rientrata gradualmente, ha lasciato dietro di sé diversi danni e disagi.

Borgo Rivo tra le zone più colpite

Particolarmente interessata dal maltempo è stata la zona di Borgo Rivo, dove si sono registrati diversi episodi di allagamento. Tra i casi più rilevanti, quello di un esercizio commerciale i cui locali sono stati invasi dall’acqua, causando danni e disagi all’attività. L’intensità della pioggia ha superato la capacità di drenaggio delle infrastrutture, portando anche al sollevamento di alcuni tombini, segnale evidente della pressione esercitata dal flusso idrico. Oltre a questo, si sono verificati piccoli allagamenti diffusi che hanno coinvolto strade e marciapiedi, creando difficoltà per residenti e automobilisti. La situazione ha richiesto attenzione e interventi rapidi per evitare ulteriori conseguenze.

Uomo soccorso in un sottopasso allagato

Momenti di apprensione si sono vissuti in via della Pernice, dove un uomo di 65 anni è rimasto bloccato con la propria auto all’interno di un sottopasso invaso da acqua e fango. L’improvviso innalzamento del livello dell’acqua ha impedito al conducente di proseguire o uscire autonomamente dal veicolo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’uomo e a liberarlo dalla situazione di pericolo. Fortunatamente, il sessantacinquenne non ha riportato conseguenze fisiche ed è in buone condizioni. Diverso invece il bilancio per la vettura, che ha subito danni a causa dell’acqua infiltrata.

Bilancio dei danni e ritorno alla normalità

Nel complesso, il bilancio del maltempo parla di diversi disagi ma senza gravi conseguenze per le persone. I danni principali riguardano strutture e veicoli, oltre alle criticità temporanee legate alla viabilità. I tombini saltati e gli allagamenti diffusi rappresentano un segnale della necessità di monitorare e migliorare le infrastrutture urbane, soprattutto in presenza di eventi meteorologici sempre più intensi e improvvisi. Con il cessare della pioggia, la situazione è progressivamente tornata alla normalità, anche se restano da valutare gli interventi necessari per ripristinare le aree colpite.

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