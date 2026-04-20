Maltempo Umbria, temporali intensi e funnel cloud su Perugia: grandine e vento forte tra Trasimeno e Monte Tezio | VIDEO

Nel corso delle ultime ore il radar ha evidenziato la formazione di rovesci temporaleschi tra il lago Trasimeno e il comprensorio perugino, con celle in progressiva intensificazione. I temporali hanno assunto via via maggiore consistenza, dando luogo a piogge a tratti intense e a una nuvolosità imponente, tipica della convezione primaverile quando aria umida nei bassi strati incontra aria più fresca in quota. Secondo il quadro in evoluzione, ulteriori focolai temporaleschi potranno interessare anche altre zone della regione, con fenomeni distribuiti in modo irregolare ma localmente di forte intensità.

L’episodio più rilevante della giornata si è registrato nell’area di Perugia nord, tra Mantignana e Colle Umberto, alle pendici del Monte Tezio. Qui un temporale particolarmente intenso ha portato grandine, vento forte e la formazione di una funnel cloud, una caratteristica nube a imbuto che scende dalla base del temporale verso il basso.

La funnel cloud è un segnale evidente della presenza di un vortice d’aria in rotazione all’interno del temporale: si tratta di un fenomeno affascinante dal punto di vista meteorologico, che in alcuni casi può precedere la formazione di una tromba d’aria, anche se non sempre arriva a toccare il suolo.

L’insieme dei segnali osservati, ossia rovesci in rapida evoluzione, temporali in intensificazione, grandine, raffiche di vento e funnel cloud, indica una situazione atmosferica molto dinamica. Nelle prossime ore non si esclude la formazione di nuovi temporali su altre zone della regione, con la possibilità di episodi localmente intensi, soprattutto laddove le celle temporalesche riusciranno a organizzarsi e a rigenerarsi lungo le stesse aree.

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