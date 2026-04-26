Maltempo USA, allerta meteo nel Midwest: condizioni favorevoli a tornado EF2–EF3 tra Illinois e Iowa

Domani il Midwest degli Stati Uniti potrebbe vivere una giornata ad alto rischio tornado, con l’Illinois al centro di uno scenario che desta grande attenzione tra i meteorologi americani. I principali modelli e gli ultimi aggiornamenti ufficiali descrivono un ambiente capace di sostenere forti tornado, potenzialmente di intensità pari o superiore a EF2–EF3, soprattutto se i temporali riusciranno a radicarsi al suolo e a mantenere una struttura discreta e ben organizzata per diverse ore.

Un elemento chiave di questa situazione è il nuovo sistema di comunicazione del rischio adottato dallo Storm Prediction Center, che utilizza i cosiddetti Conditional Intensity Groups (CIG). Il CIG2, introdotto su ampie porzioni dell’Illinois, segnala un contesto nel quale non solo i tornado sono possibili, ma dove esiste una ragionevole aspettativa che alcuni possano raggiungere almeno la soglia EF-3, qualora le condizioni sul campo permettano lo sviluppo di supercelle mature. Non si tratta quindi soltanto di quantificare la probabilità dei fenomeni, ma di evidenziarne il potenziale massimo di intensità.

Nelle ultime ore si è osservata una tendenza verso sud degli ingredienti superficiali più volatili, probabilmente influenzata dall’attività temporalesca del giorno precedente. Questo spostamento può risultare decisivo: se i boundaries e le zone di convergenza continueranno a scendere di latitudine, il rischio per il Wisconsin potrebbe diventare più condizionale, mentre l’asse di massima pericolosità si concentrerebbe ulteriormente tra Illinois, Iowa e Missouri settentrionale. Qui, aria calda e umida nei bassi strati, combinata con forti venti in quota e shear marcato, creerebbe un corridoio favorevole a tornado più organizzati e potenzialmente di lunga percorrenza.

La giornata di domani potrebbe inoltre caratterizzarsi per più fasi convettive. Un primo passaggio di temporali, anche elevati, tra mattino e tarda mattinata potrebbe parzialmente rimescolare l’atmosfera, modulando la distribuzione dell’instabilità. Sarà poi il comportamento della convezione successiva, nel pomeriggio e in serata, a determinare il reale grado di pericolosità: se riusciranno a svilupparsi supercelle isolate lungo il boundary principale, ben inserite nel low-level jet e con inflow indisturbato, il rischio di tornado forti e duraturi aumenterà sensibilmente.

Alla luce di questi elementi, i meteorologi non escludono che, man mano che la situazione si chiarirà, si possa arrivare a un innalzamento del livello di rischio ufficiale fino a un “Moderate” (livello 4 su 5) nelle aree più esposte. Non è ancora uno scenario “estremo” al punto da parlare di massimo livello, ma certamente una configurazione che merita grande attenzione, considerata la possibilità che anche pochi temporali, se ben strutturati, possano produrre danni significativi lungo traiettorie estese.

Per tutte le comunità interessate, la chiave sarà monitorare con costanza gli aggiornamenti meteo delle prossime ore, in particolare quelli del mattino, quando si avranno indicazioni più precise sulla posizione dei boundaries e sulla reale capacità dell’atmosfera di supportare temporali radicati al suolo. In un contesto del genere, la differenza tra una giornata “solo” temporalesca e un episodio con tornado intensi può dipendere da dettagli mesoscalari che si definiscono all’ultimo momento.