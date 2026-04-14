Maltempo USA, grandinata eccezionale in Minnesota: chicchi grandi come palle da baseball colpiscono la contea di Rice | FOTO

Una violenta ondata di maltempo a suon di temporali ha colpito il sud del Minnesota, provocando una grandinata di dimensioni eccezionali. Nella contea di Rice sono stati segnalati chicchi di grandine fino a 8 centimetri di diametro, grandi quanto una palla da biliardo o da baseball, con danni diffusi a tetti, finestre e automobili. Nelle città di Faribault e Cannon Falls la grandine, grande come uova o palline da golf, si è accumulata in quantità tali da essere rimossa con i mezzi spazzaneve. Durante la tempesta era in vigore anche un’allerta tornado, mentre le immagini condivise sui social mostrano paesaggi imbiancati e parabrezza in frantumi.

Secondo i meteorologi americani, grandinate di questa intensità non sono rare nel Minnesota, dove negli ultimi anni sono stati osservati episodi ancora più estremi con chicchi fino a 16 centimetri di diametro. Questi fenomeni possono causare gravi danni materiali, soprattutto durante i mesi primaverili, quando le condizioni atmosferiche diventano particolarmente instabili.

Le autorità statunitensi raccomandano ai residenti di restare al riparo fino al termine dei temporali, evitare di sostare all’aperto o sotto strutture leggere e, in caso di emergenza, cercare un rifugio solido. Dopo la tempesta, è importante prestare attenzione a vetri rotti e cavi elettrici caduti prima di documentare eventuali danni per le assicurazioni.