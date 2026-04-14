Maltempo USA, grandinata eccezionale in Minnesota: chicchi grandi come palle da baseball colpiscono la contea di Rice | FOTO

Faribault e Cannon Falls imbiancate dalla grandine, accumuli così abbondanti da richiedere l’intervento degli spazzaneve

Una violenta ondata di maltempo a suon di temporali ha colpito il sud del Minnesota, provocando una grandinata di dimensioni eccezionali. Nella contea di Rice sono stati segnalati chicchi di grandine fino a 8 centimetri di diametro, grandi quanto una palla da biliardo o da baseball, con danni diffusi a tetti, finestre e automobili. Nelle città di Faribault e Cannon Falls la grandine, grande come uova o palline da golf, si è accumulata in quantità tali da essere rimossa con i mezzi spazzaneve. Durante la tempesta era in vigore anche un’allerta tornado, mentre le immagini condivise sui social mostrano paesaggi imbiancati e parabrezza in frantumi.

Secondo i meteorologi americani, grandinate di questa intensità non sono rare nel Minnesota, dove negli ultimi anni sono stati osservati episodi ancora più estremi con chicchi fino a 16 centimetri di diametro. Questi fenomeni possono causare gravi danni materiali, soprattutto durante i mesi primaverili, quando le condizioni atmosferiche diventano particolarmente instabili.

Grandine Minnesota USA

Le autorità statunitensi raccomandano ai residenti di restare al riparo fino al termine dei temporali, evitare di sostare all’aperto o sotto strutture leggere e, in caso di emergenza, cercare un rifugio solido. Dopo la tempesta, è importante prestare attenzione a vetri rotti e cavi elettrici caduti prima di documentare eventuali danni per le assicurazioni.

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