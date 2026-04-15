Maltempo USA, grandinata mostruosa a Madison: chicchi come palline da golf sfondano auto e finestre, danni diffusi | FOTO

Grandinata mostruosa a Madison, nel Wisconsin, dove una violenta tempesta ha scaricato chicchi di grandine di dimensioni paragonabili a palline da golf, e in alcuni casi persino superiori. Numerose auto sono rimaste gravemente danneggiate, con parabrezza e lunotti completamente sfondati dall’impatto dei blocchi di ghiaccio, caduti a velocità potenzialmente pericolose per l’incolumità delle persone. Le immagini circolate sui social mostrano chicchi di grandine dal caratteristico nucleo “a fiore”, segno di una crescita prolungata all’interno di correnti ascensionali estremamente intense, tipiche delle supercelle.

Secondo i report locali, la cella temporalesca che ha interessato Madison rientra infatti nella categoria dei temporali supercellulari, in grado di sostenere per diversi minuti cristalli di ghiaccio di grande peso prima che precipitino al suolo.

La tempesta ha colpito diversi quartieri della città e della periferia, con una vera e propria “raffica di colpi” sul lato est di Madison, dove i residenti hanno descritto minuti di rumore assordante e timore per i danni alle abitazioni. Migliaia di edifici e veicoli potrebbero aver subito danni, mentre le compagnie di assicurazione si preparano a gestire un’ondata di richieste di risarcimento nelle prossime ore.