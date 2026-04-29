Maltempo USA, grandine gigante in Arkansas: auto distrutte e danni diffusi a West Fork | FOTO

Una violenta tempesta ha colpito nelle ultime ore West Fork, nel nord-ovest dell’Arkansas, scaricando chicchi di grandine di dimensioni eccezionali e provocando danni estesi. Le immagini diffuse sui social mostrano scenari impressionanti: auto con carrozzerie completamente ammaccate, parabrezza in frantumi e strade ricoperte di ghiaccio come dopo una nevicata. Secondo le prime segnalazioni, si tratterebbe di grandine grande almeno quanto palline da golf, se non superiore in alcuni casi. Il fenomeno è legato a temporali particolarmente intensi, capaci di generare forti correnti ascensionali che mantengono i chicchi sospesi più a lungo, permettendo loro di crescere fino a dimensioni pericolose prima di cadere al suolo.

I danni riguardano soprattutto veicoli e abitazioni: tetti colpiti, finestre rotte e numerosi mezzi seriamente compromessi. Una situazione che ricorda altri episodi recenti nella regione, dove eventi simili hanno causato centinaia di segnalazioni di danni in poche ore.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare la massima attenzione, evitando di uscire durante i temporali e restando lontani da finestre e superfici esposte.

La fase di maltempo potrebbe non essere ancora conclusa, con ulteriori celle temporalesche pronte a svilupparsi nelle prossime ore sull’area.