Maltempo USA, insolita tempesta di fine primavera in California: grandine e tornado si abbattono su Fresno | FOTO

Una rara serie di tornado ha toccato brevemente terra nella California centrale, rappresentando solo due dei pochi tornado che lo stato registra in media ogni anno. Un video del cacciatore di tempeste Chris O’Neal a Madera, appena a nord di Biola, mostra una nube a imbuto che si attorciglia nel cielo e alcuni danni agli alberi. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha riferito che un tornado è stato segnalato alle 14:12 locali vicino a Biola, 14km a ovest di Fresno, e un altro tornado si è abbattuto alle 18:38 a est di Fresno. Il secondo tornado è stato classificato come EF1 sulla scala Fujita migliorata. Nubi a imbuto sono state segnalate anche a Terra Bella, 96km a sud-est di Fresno, e vicino a Milpitas, appena a nord di San Jose.

Intense grandinate

A Madera, grandine delle dimensioni di biglie ha ricoperto il terreno, mentre a Livingston e Atwood sono stati segnalati alberi abbattuti. Lo stesso sistema responsabile dei tornado ha anche generato una raffica di vento di 166km/h sulla cima del Monte Mammoth. Più di 11.000 fulmini hanno colpito il suolo dello stato tra martedì 21 e la mattina di mercoledì 22 aprile, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale.

Quanto sono rari i tornado in California?

A differenza della Tornado Alley, dove la maggior parte dei tornado viene avvistata in primavera, in California un tornado può verificarsi in qualsiasi periodo dell’anno. A causa dell’influenza delle fredde acque al largo, della complessa topografia e dei deserti aridi, i tornado sono rari in California, con una media di soli sette segnalati all’anno. Tra gli anni recenti con un numero di tornado superiore alla media si annoverano il 2025, il 2023, il 2020 e il 2019.